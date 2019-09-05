وزارة البيئة تطارد «الجراد» بخطة شتوية.. وتخصيص رقم موحد للبلاغات

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خطة الموسم الشتوي لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، كما خصصت رقمًا موحدًا لتلقي البلاغات، مشيرة إلى استمرار خطر انتشار الجراد بالساحل الجنوبي الغربي خلال موسم الشتاء.
ونشرت وزارة البيئة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، إنفوجرافًا، أوضحت من خلاله أنه تم تخصيص الرقم الموحد الجديد لتلقى بلاغات الجراد الصحراوي على «الواتس آب» وهو (0530233560).
وحول الوضع الراهن للجراد، أشارت الوازرة إلى أنه وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، لا يزال الوضع متدهورًا في الدول المعنية بالموسم الصيفي في شرق وجنوب شرق إفريقيا واليمن.
وأضافت وزارة البيئة، أن المؤشرات تنبئ باستمرار خطر انتشار الجراد مع بداية الموسم الشتوي في الساحل الجنوبي الغربي في المملكة.
وأكدت استمرار تكثيف عمليات الاستكشاف والمراقبة والتنسيق خلال الفترة المقبلة وتحديد حجم ومستوى الإصابة، وكذلك التدخل بالمكافحة العاجلة وتقدير الإمكانات اللازمة التي تحد من حطر الإصابة وتوسع رقعتها.
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