بالصور.. انتشال جثة شخص سقط بـ«البلدوزر» من قمة جبل بمكة

تمكن الدفاع المدني بمحافظة إضم بمنطقة مكة المكرمة، من انتشال جثة شخص من قمة أحد الجبال.

وأوضح الدفاع المدني – عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني إضم انتشل جثة شخص من قمة جبل «عفف» جنوب شرق المحافظة، بعد انجراف معدته الثقيلة «بلدوزر»، كان يقودها من أعلى قمة الجبل في منطقة وعرة.

وفي سياق آخر، أخمد مدني الرياض حريقًا اندلع في مستودع للأعلاف بحي العزيزية جنوب العاصمة، دون وقوع أي إصابات.