تدشين مدارس مرحلة الطفولة المبكرة في البكيرية وعنيزة

دشّن محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، أمس الأربعاء، مشروع مرحلة الطفولة المبكرة بمدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى للطفولة المبكرة بالمحافظة، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح، والمساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ومديري الإدارات والأقسام وعدد من أولياء الأمور.

وأوضح الدكتور الراجح، أنَّ وزارة التعليم تسعى لتحقيق تحسين نواتج التعلم من خلال استيعاب جميع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تطوير مرحلة رياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية من خلال العمل على تهيئة البيئة المدرسية بمرافقها، بحيث أصبحت جاهزة، والتي روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والعمرية والعلمية بحيث تكون عملية وجاذبة.

كما دشّن محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أمس الأربعاء، مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها للمدرسة الـ35، بحضور مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح.

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واستمع محافظ عنيزة خلال الزيارة، لشرح من مدير تعليم عنيزة عن احتضان محافظة عنيزة لـ8 مدارس للطفولة المبكرة، ما أدى لزيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، كما أسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات.

واطلع على مرافق المدرسة، والتقى طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المدرسية.

وأشاد محافظ عنيزة بالتجهيزات المقدمة لمدارس رياض الأطفال وكل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما شاهده من أدوات وطرق علمية مجهزة لتعليم الأطفال، بالإضافة إلى تميز البيئة الموفرة لهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تقدّم دعمًا منقطع النظير لقطاع التعليم، وذلك لأهميته الكبيرة للمجتمع، مقدمًا جزيل شكره لكل العاملين بإدارة التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة لخدمة الميدان التعليمي.