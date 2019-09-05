شيخ الأزهر يستقبل الشيخ صالح بن حميد

استقبل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس الأربعاء، المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والأمين العامّ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبدالسلام العبادي، اللذين يزوران مصر حاليًا للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعنيّ باستئصال شلل الأطفال، الذي تستضيفه مشيخة الأزهر.

وأعرب الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عن تقديره لفضيلة شيخ الأزهر لرعايته ودعمه الدائم لأنشطة الفريق الاستشاري لاستئصال شلل الأطفال، مشيدًا بدور الأزهر في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة، بما يعود بالخير على الإنسانية كافة.

من جانبه، أكد فضيلة شيخ الأزهر -خلال اللقاء- أن الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الفريق الاستشاري الإسلامي المعنيّ باستئصال شلل الأطفال من أجل إنقاذ أطفال إفريقيا وآسيا من مرض شلل الأطفال هو عمل إنساني نبيل.

وأبدى استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم للفريق الاستشاري من أجل مضاعفة الجهود المبذولة للقضاء على مرض شلل الأطفال.