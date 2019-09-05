السعودية اليوم / تطبيق تقنية التنظير المجهري لمرضى القنوات المرارية بمستشفى الملك خالد بنجران



نجران 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

بدأ مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في استخدام تقنية منظار القنوات المجهري، وذلك مع حالة مريض في العقد الخامس، كان يعاني من ضيق في القنوات المرارية.

وبينت "صحة نجران" أنه جرى استخدام منظار القنوات المرارية المجهري Digital SpyGlass لمعرفة سبب هذا التضيق في القنوات، وأخذ عينات مباشرة للأنسجة من داخل القنوات للفحص النسيجي للتأكد من سلامة المريض من الأورام السرطانية، إضافة إلى زراعة دعامة مؤقتة لفتح القنوات المرارية للمريض حتى تظهر نتائج فحوصات الأنسجة.

يذكر أن هذه التقنية مزودة بوحدة ليزر خاصة يتم من خلالها تفتيت حصوات القنوات المرارية ذات الحجم الكبير التي يصعب إخراجها بمنظار القنوات المرارية "ERCP"

إلى أجزاء صغيرة، ومن ثم تنظيفها كاملاً بأقل مضاعفات وتجنيب المرضى التدخل الجراحي.

// انتهى //

10:35ت م

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