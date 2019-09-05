السعودية اليوم / إصابة 35 شخصاً في اصطدام بين قطار وشاحنة بالقرب من طوكيو



يوكوهاما 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أصيب 35 شخصاً على الأقل نتيجة اصطدام بين قطار وشاحنة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت فرق الإنقاذ وشركة سكك الحديد اليابانية اليوم أن 35 شخصا أصيبوا نتيجة اصطدام بين قطار وشاحنة بالقرب من طوكيو ، مشيرة إلى أن الحادث وقع على خط يربط بين طوكيو والضاحية الكبيرة بين محطتي كاناغاوا شينماشي وناكاكيدو في ضاحية يوكوهاما.

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09:35ت م

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