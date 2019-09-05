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2019-09-05 البيئة تكافح الجراد بخطة الموسم الشتوي ورقم واتساب متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن خطة الموسم الشتوي لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، كما خصصت رقماً موحداً لتلقي البلاغات.

وأكدت الوزارة أن هناك خطرًا من انتشار الجراد بالساحل الجنوبي الغربي خلال موسم الشتاء، حيث تتلقى بلاغات الجراد الصحراوي عبر الواتساب على الرقم 0530233560.

ولفتت البيئة إلى أن بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، لا يزال الوضع متدهورًا في الدول المعنية بالموسم الصيفي في شرق وجنوب شرق إفريقيا واليمن.

كما تتوقع المؤشرات استمرار خطر انتشار الجراد مع بداية الموسم الشتوي في الساحل الجنوبي الغربي في المملكة.









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