الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة بمعقل الحوثي في صعدة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتزعت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة باقم شرقي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا، أقصى شمالي البلاد.

وحرر الجيش اليمني مسنودًا بمروحيات تحالف دعم الشرعية عددًا من المواقع والتباب في باقم شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغت على مواقع تمترس عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد محور أزال العميد كنعان الأحصب: إن عناصر الجيش الوطني مسنودين بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية “قاموا بعملية مضادة ومباغته على مواقع عناصر الميليشيات، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر”.

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وأضاف أن “العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وفرار ما تبقى منهم” وقد ضبط الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الأحصب أن المعارك مستمرة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة إيرانيًّا “حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التي دمرت الوطن”، حسب تعبيره.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وفقًا لـ”العربية”

وأسفرت المعارك والغارات عن تكبيد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.