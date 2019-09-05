التأمينات الاجتماعية تعلن بدء التقديم في برنامج النخبة للرجال والنساء

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء التقديم في برنامج النخبة للرجال والنساء من حملة مؤهل البكالوريوس حديثي التخرج وفق التفاصيل التالية:

والبرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج ، و تسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة كما أن البرنامج يهتم بتدريب وتطوير الملتحقين لزيادة قدراتهم وتزويدهم بمعرفة متقدمة حول كيفية عمل جميع الإدارات في المؤسسة.

ومن ضمن شروط الانضمام للبرنامج:أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس من احدى الجامعات المعتمدة من التعليم العالي.

أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لذات السنة سنة 2019م وأن لا يقل المعدل الاكاديمي عند التخرج عن التالي:

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أ. 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4)

ب. 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5)

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً من التقويم الميلادي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب والتقديم مفتوح للرجال والنساء

6- أن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية علما بأن انطباق الشروط لا يعني القبول وانما سيخضع المرشحين للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://career.gosi.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/

وحتى تاريخ 29 /09 /2019 .