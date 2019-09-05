الان تتابع تنبيه عاجل: نشاط في الرياح السطحية على محافظات مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 9:38 ص, 5 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساء مكة المكرمة- الخليج 365: نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات الجموم، والقنفدة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

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