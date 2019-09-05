الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمملكة – عام الرؤية والتمكين – اعرف التقويم الدراسي...

بدأت الدراسة بالمملكة العربية السعودية Back to school – المملكة العربية السعودية تستقبل عام دراسي جديد حيث يبدأ العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 1 سبتمبر 2019 بما يوافق 2 محرم 1441 حيث تنتظم الدراسة بالعام الجديد تابع التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية يتساءل الجميع في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي 1441 – 2020 وموعد عودة الإداريين والمعلمين إلى المدارس بالإضافة إلى موعد عودة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وكان الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم قد أعلن في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن حدوث تغيير في التقويم الدراسي 1441، وبذلك قد تم تغيير موعد عودة الاداريين للمدارس لتكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ في الفترة من 11 ذو القعدة 1440 إلى 14 ذو الحجة 1440.

التقويم الدراسي لعام 1441

عام الرؤية والتمكين

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، إن يبدأ العام الدراسى الجديد بالمملكة، يوم الأحد 1 سبتمبر وذكرت في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (عام دراسي مختلف): غدا سوف يبدأ عام دراسي، ولكنه عاما ليس كباقى الأعوام، إنه عام الرؤية والتمكين وإعادة صياغة النشء لكى يتواكب مع طموحاته الفردية وتحدياته الاجتماعية ومسئولياته الوطنية.

اعرف بداية الدراسة ببعض الدول العربية منها:

Advertisements

التقويم الدراسي 1441 – 2020 بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من قبل عن التقويم الدراسي 1441 – 2020 حيث تختلف مواعيد الإجازات في كل عام داخل المملكة، بالإضافة إلى موعد الإجازات المدرسية في العام الدراسي الجديد على أن تبدأ الإجازات الرسمية لهذا العام الدراسي 1441 – 2020 بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر فيما يتوافق مع شهر يونيو 2020 / شوال 1441، كما تم الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني 1441 بالمملكة على أن يكون يوم 23 سبتمبر 2019 وهو تاريخ ثابت في كل عام حيث تم توحيد الأراضي السعودية في هذا التاريخ وضمها إلى البلاد العربية وجعلها مملكة.

موعد عودة المدارس بالمملكة

وفق ما أعلنه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية فسيكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441 لتبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.