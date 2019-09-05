السعودية اليوم / "فقه القرآن والسنة " درس علمي بتعاوني الملحاء غداً



صبيا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان "فقه القرآن والسنة"، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش.

ويأتي الدرس العلمي الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.

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