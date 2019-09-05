السعودية اليوم / الأرصاد : سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ,تشمل المدينة المنورة، ومحافظات ينبع, والحناكية, وبدر, والعلا, والمهد والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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09:43ت م

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