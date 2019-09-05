السعودية اليوم / انفجار يهز العاصمة الأفغانية بالقرب من مقر الناتو



كابل 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

هز اليوم انفجار ضخم في العاصمة الأفغانية كابل بالقرب من مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن الانفجار وقع نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) , مبيناً لم ترد معلومات فورية حول الخسائر البشرية المحتملة.

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09:43ت م

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