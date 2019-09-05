السعودية اليوم / "دقائق من وقتك تنقذ حياة" حملة للتبرع بالدم بالباحة



الباحة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

نظم فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة أمس، حملة للتبرع بالدم، بعنوان "دقائق من وقتك تنقذ حياة", بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وذلك ببهو مستشفى الملك فهد بالباحة.

وتخلل الحملة إقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين, وذلك إيماناً بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم والاطلاع على جهود هيئة الهلال الاحمر السعودي بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيفية, إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن تطبيق اسعفني بالهواتف الذكية, وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

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08:59ت م

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