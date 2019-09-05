السعودية اليوم / إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بشؤون الحرمين تناقش استعداداتها لموسم العمرة



مكة المكرمة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة، وذلك حرصاً من الرئاسة العامة واهتمامًا منها لإظهار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بمقر الرئاسة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط الإدارات المعدة لموسم العمرة 1441هـ، وسبل تطويرها وآلية تفعيل التقنية في خدمة قاصدي المسجد الحرام من خلال البوابات الإلكترونية والشاشات التفاعلية والإرشادية، إلى جانب تفعيل دور إدارة العلاقات العامة للتواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي بالرئاسة، وتعميق دورها في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى أهمية تكثيف تعاونها مع الإدارات الخدمية والإدارية لزرع صورة حسنة للزوار.

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08:59ت م

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