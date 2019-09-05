شكرا لقرائتكم فتح الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام مع خالد بن الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-05 فتح الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام مع خالد بن الوليد طبقت أمانة الرياض نظام التدفق المروري CFI متابعات الخليج 365 - الرياض فتحت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، الحركة المرورية أمام المركبات على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد.

ويأتي هذا بعد أن نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تحسينات مرورية وتطبيقها لنظام التدفق المروري المستمر CFI في التقاطع.

ونشرت أمانة الرياض صورًا تبين فتح الحركة المرورية أمام المركبات والتحسينات التي نفذتها على التقاطع. Advertisements









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام مع خالد بن الوليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.