، "تويوتا" تدعم "الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020" بمركبات التنقل APM ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإتاحة حرية التنقل للجميع وهو مفهوم كانت الشركة قد أطلقته في العام 2017

في إطار دعمها لـ"الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020"، أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤخرًا، عن تطوير مركبة تنقل جديدة من طراز تويوتا APM (Accessible People Mover)، والتي تم تصميمها بشكل خاص لاستخدام مختلف شرائح الزوار الذين يحتاجون إلى المساعدة خلال دورة "الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020".

وتهدف شركة تويوتا خلال هذه الدورة إلى إتاحة حرية التنقل للأشخاص، أو ما تطلق عليه "حرية التنقل للجميع"، وهو مفهوم كانت الشركة قد أطلقته في العام 2017؛ حيث ترتقي مركبة تويوتا APM بهذا المفهوم المبتكر إلى آفاق جديدة؛ وذلك من خلال توفير حل لتنقل الأفراد إلى وجهتهم النهائية، والذي يُعرف بـ"التنقل في الميل الأخير".

ويساعد هذا الخيار على تنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى الأماكن والفعاليات؛ بما في ذلك الرياضيين وفريق العمل المرتبطين بالألعاب، وكذلك مختلف شرائح الزوار الذين يحتاجون إلى المساعدة، مثل أصحاب الهمم وكبار السن والنساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال، وغيرها من الفئات. كما أن من المتوقع استخدام جزء من أسطول مركبات تويوتا APM لدعم أنشطة الإنقاذ أثناء الفعاليات وفي أماكن إقامة الألعاب خلال فصل الصيف.

وستقوم شركة تويوتا بتوفير حوالى 200 مركبة لدعم حلول تنقل الزوار وأفراد فريق العمل في مختلف مرافق "أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020"؛ بما في ذلك الأماكن التي تقام فيها الفعاليات أو المسابقات، والمواقع الرسمية غير المخصصة للفعاليات مثل القرية الأولمبية.

المزايا الرئيسة:

الطراز الأساسي Basic Model: يهدف إلى زيادة عدد جمهور الفعاليات من خلال توفير خيار "التنقل في الميل الأخير".

وتعتمد هذه المركبات على أنظمة الدفع الكهربائية BEV، وهي مناسبة لتنقل الزوار وأفراد فريق العمل في أماكن الفعاليات التي تشهد كثافة عالية من الزوار؛ حيث إنها تسير ببطء نسبيًّا ولمسافات قصيرة.

ويتم استخدامها من قِبَل جميع فئات حضور الألعاب الأولمبية؛ بما في ذلك أعضاء فِرَق العمل والرياضيون وغيرهم من الزوار، مثل أصحاب الهمم، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأسر التي لديها أطفال.

وتتألف مركبة تويوتا APM من ثلاثة صفوف للمقاعد؛ إذ يتألف الصف الأول من مقعد للسائق؛ فيما يتسع الصف الثاني لثلاثة ركاب، وراكبيْن في الصف الثالث؛ وبذلك فإن المركبة تتسع لستة أشخاص، ومن ضمنهم السائق. كما أنه يمكن تعديل وضع المقاعد عن طريق طيها لإفساح المجال للكراسي المتحركة في صف المقاعد الثاني.

ومع أخذ السلامة بعين الاعتبار؛ فإن مقعد السائق يتوسط الصف الأول وفي موقع مرتفع؛ وذلك بهدف إتاحة مجال رؤية أفضل للسائق لمتابعة الركاب وتلبية احتياجاتهم الفردية أثناء صعودهم ونزولهم من المركبة.

ويأخذ تصميمُ المركبة بعين الاعتبار احتياجات العملاء المختلفة؛ حيث يمكن الوصول إلى المقاعد من جانبي المركبة؛ وذلك مع وجود قضبان أمان على كلا الجانبين؛ لمساعدتهم أثناء الدخول والخروج من المركبة. كما تأتي مزودة بنقاط تثبيت للكراسي المتحركة، وألواح جانبية مدرجة لتتيح دخول وخروج هذه الكراسي بسهولة.

الطراز الخاص بالإنقاذ Relief: يوفر حلول الإنقاذ خلال فعاليات دورة الألعاب الأولمبية؛ بينما يتم استخدام الطراز الأساسي كقاعدة، يتم الاحتفاظ بنصف مساحة الصف الثاني والثالث؛ لتتسع لنقالة لحمل المرضى. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير نقالة يمكن تثبيتها بشكل كلي في المركبة للمساعدة على نقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإسعاف بطريقة مستقرة وآمنة، كما تم تصميم المركبة مع مساحة تتيح لاثنين من أفراد طاقم الإسعاف الجلوس بجوار النقالة.

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