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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
وتوقعت الهيئة سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، نجران، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 08:30 AM
سماء غائمة على غرب ووسط المملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
وتوقعت الهيئة سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، نجران، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، طقس الخميس.. الأمطار تُواعد 4 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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