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عدن - ياسمين عبدالعظيم - "حبّة سحرية" تغزو الأسواق السعودية ..تعالج الأمراض وتنشر الأمن والأمان ..! «صورة وتفاصيل»

حَذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور "فهد الخضيري" من انتشار إعلان منتج عبارة عن "حبّة سحرية" يُروجها "باعة الوهم" زعموا ترخيصها من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقالوا في خزعبلاتهم إنها دواء لكل الأمراض، وإنها علاج طبيعي من الأعشاب.

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"حبّة سحرية" تغزو الأسواق السعودية ..تعالج الأمراض وتنشر الأمن والأمان ..! «صورة وتفاصيل»

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وسَخِر "الخضيري" من المنتج الذي سَوّق له "باعة الوهم" بقوله في تدوينة: "انظر هذه "الحبّة السحرية" يزعمون أنها مرخصة من التخصصي!! ومن مميزاتها أنها تسقط الجنين! وتحمي الجنين! وتُنقذ الجنين من الإسقاط! وتعافي العقيم وعلاج لكل الأمراض! والأسقام من عقم وسرطان وسمنة وسكر وضغط وكلسترول".

كما سَخِرَ من ترويجهم بعبارة: "تنشر السلام والأمن والأمان في العالم وتُنقذنا من كل شيء"!!

وفي حديثٍ لـ"الخضيري" عن "باعة الوهم" في المنصات الاجتماعية، استعرض قصاصة محادثة بين بائع ومستهلك، وقال: "انظروا كيف تستغفل بائعات الإنستقرام والواتس والتويتر الناس وتحتقرهم ببيع منتجات مجهولة وغير مرّخصة وتحتقر من يناقشها".

وأتبع: "معظم هؤلاء البائعين يسوقون للأوهام (كذباً)؛ تخفيف وزن! تبييض وتفتيح بشرة، عقم، تقوية جنس! علاج لكل داء. كلها مزاعم كاذبة ويستغفلون المستهلك بزعمهم أنها مرخصة من الصحة وهيئة الغذاء؛ فيعرضون شهادات ترخيص مزورة أو ترخيص منتج آخر مختلف".

ودعا الخضيري لمراجعة هيئة الغذاء والدواء للتأكد من سلامة وترخيص المنتج.