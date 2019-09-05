شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "سفر وأحوال مدنية وعمل وتأمينات".. قرارات تدخل حيز التنفيذ وتسعد المرأة السعودية ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - "سفر وأحوال مدنية وعمل وتأمينات".. قرارات تدخل حيز التنفيذ وتسعد المرأة السعودية !

بدأت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً على أنظمة وثائق السفر، الأحوال المدنية، العمل، والتأمينات الاجتماعية.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة

"حبّة سحرية" تغزو الأسواق السعودية ..تعالج الأمراض وتنشر الأمن والأمان ..! «صورة وتفاصيل»

عاجـــل : اعلان طارئ من علي سالم البيض يكشف عن مفاجأة لم يتوقعها احد ..هل تتغير المعادلة ؟

Advertisements

• الإفتاء المصري يُوضح حكم حب المرأة المتزوجة لغير زوجها .. "لا تأثم بل قد تُثاب"..الإفتاء المصري يُوضح !؟

• ما فعلته فتاة سعودية يوم امس بالطريق الرابط بين مكة وجدة كان مفاجئا وصادم للجميع ..وبطل سعودي تدخل في اللحظات الاخيرة وانقذ الموقف ..«شاهد صور وتفاصيل ما حدث»

• عاجـــل : مدينة الدمام السعودية تصحو على فاجعة مرعبة ..القبض على سائق حافلة للطالبات أعترف بـ 200 جريمة معاشرة جنسية مع قاصرات وبالغات ..شاهد الصور والمقاطع الصادمة التي تم العثور عليها في هاتفه

----------------------------------------

جاء ذلك امتداداً لحزمة الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية والتي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين على حياة السعوديات.

وعلى الصعيد الاجتماعي تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، إضافة إلى إمكانية السفر خارج المملكة لمن تبلغ 21 سنة فما فوق.

وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة بالاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، والمتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن وقوعات الأحوال الشخصية "كالزواج، الطلاق، المخالعة، الولادة، والوفاة"، إضافة إلى إمكانية تحديد محل إقامتها، حيث ستعمل هذه التعديلات على تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية لكل المواطنين والمواطنات.

وفي إطار تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد تم تعديل أنظمة العمل، التي شملت توحيد الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة والرجل، منع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل.

وتضمنت التعديلات أيضاً نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديداً فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، والتي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، مما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.

يذكر أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالاً للإصلاحات العديدة التي تمكنت المملكة من تطبيقها في أقل من عامين، ومنها "السماح للنساء بقيادة المركبات، إقرار نظام مكافحة التحرش، تمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة"، بالإضافة لتوليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، حيث انعكست هذه الإصلاحات إيجاباً على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار رؤية 2030.