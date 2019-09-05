بالصور.. تدشين فعاليات مهرجان جبال عقدة في نسخته الأولى بحائل

دشّن وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سعد بن عبدالله العنقري بمنتزه وسمي، مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان جبال عقدة في نسخته الأولى.

وتجوّل العنقري على أركان وأجنحة المعارض، وشاهد عددًا من الفعاليات الحية والمباشرة والتي تقدم يوميًّا أمام الزوار، بعد ذلك قدمت فرقة الفنون الشعبية الإماراتية لونًا شعبيًّا.

وفي ختام الحفل، أعرب وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عن ترحيبه بزوار المهرجان والمشاركين فيه من داخل وخارج المملكة.

ونوّه بدعم القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز لكل ما يدعم تنمية المنطقة بشكل عامّ، ويشجع على استمرارية الفعاليات ويسهم في تطورها، مشيدًا بما شاهده من عمل تنظيمي متميز، متمنيًا للجميع التوفيق.