سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مع لجنة الأزمة، واعتماده الخطة التشغيلية للشركة العامة للكهرباء، واعتمد المبلغ المطلوب لهذه الخطة، التي تهدف إلى إضافة 1300 ميغاوات بحلول نهاية العام الجاري، و800 ميغاوات أخرى بحلول شهر يونيو المقبل.

وأشارت إلى توقيع رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح عددا من الاتفاقيات خلال اجتماع مع رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران انجون بابا ، لتطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة أن الهدوء الحذر يسود محاور القتال المحيطة بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع تحشيدات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة العربان جنوبي مدينة غريان، ومشيرة إلى تعزيزات تصل لكل من قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر .

وتطرقت إلى بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي، توحيد الجهود العربية تجاه الأزمة الليبية ووقف العدوان على العاصمة طرابلس والتنسيق من أجل الدور الكويتي والجهود المبذولة لوضع مقاربة للموقف الدولي تجاه الحرب على العاصمة، بوصف الكويت ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي.

وعرجت صحف ليبيا على إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن حول التطورات السياسية والعسكرية، موضحا أن قصف المطارات قرب العاصمة طرابلس يعد كارثة حقيقية ويهدد حياة المدنيين، ومطالبا بإغلاق كافة مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، محذرا من انتقال القتال إلى مدن أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.