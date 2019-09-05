تحطم حافلة سائحين صينيين في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون

أعلنت الشرطة في نيوزيلندا أن خمسة سائحين صينيين توفوا بعد تحطم حافلة سياحية قرب وجهة روتوروا السياحية الشهيرة أمس.

وقال مفتش شرطة خليج بلينتي برنت كرو في مؤتمر صحفي «إن الحافلة كانت تقل 27 شخصا، وإن الحادث أسفر عن مقتل خمسة منهم، وأصيب شخصان بجروح خطيرة، وأصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة، أما باقي من كانوا على متن الحافلة فقد أصيبوا بجروح أقل أو تمكنوا من الابتعاد عن مكان الحادث مترجلين».

وأوضح أن الحافلة متوسطة الحجم، التي كانت تقل سائحين صينيين، فشلت في اجتياز منحنى منحدر «متوسط إلى سهل»، وعبرت باتجاه الجانب الآخر من الطريق، وصححت اتجاهها، ثم انقلبت على الجانب الذي يجلس به السائق.