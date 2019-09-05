وفاة مصور ظاهرة الأزياء الخارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفي مصور الأزياء الألماني الشهير، بيتر ليندبرج، عن عمر ناهز 74 عاما، حسبما أعلنت إدارة استوديو التصوير الخاص به في باريس أمس.

ويعتبر ليندبرج من أبرز مصوري الأزياء تأثيرا على مدار الأربعين عاما الماضية، وكان صاحب بصمة في ظاهرة «عارضة الأزياء الخارقة» في تسعينات القرن الماضي، وعرضت أعماله في عدد من المعارض، من بينها معارض في ميونخ ودوسلدورف.

ولبيتر ليندبرج الذي ولد باسم ليتر برودبيك في 1944 في مدينة فارتلاند المحتلة (بولندا حاليا) ونشأ في منطقة الرور غرب ألمانيا، أسلوبه الخاص في رؤية الموضة، حيث كانت له كمصور نظرة أعمق من الواجهة التي تظهر بها عارضات الأزياء ومواضيع أخرى في أعماله.