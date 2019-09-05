ضبط أمريكية خبأت مولودا في حقيبة سفر بمطار الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبط مسؤولو الهجرة في الفلبين امرأة أمريكية (43 عاما) في منطقة الصعود إلى الطائرات بأحد مطارات الفلبين أمس، بعد أن خبأت طفلا رضيعا داخل حقيبتها المحمولة.

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وقال المتحدث باسم مكتب الهجرة ميلفن مابولاك، إن المشتبه فيها كانت على وشك الصعود على متن طائرة إلى الولايات المتحدة دون أن تتمكن من تقديم وثائق سفر للرضيع.

وسلمت شركة الطيران المرأة إلى سلطات المطار، التي اكتشفت أنها وضعت الطفل داخل حقيبة مربوطة حول خصرها وأخرجته فقط بعد المرور من قسم التفتيش الخاص بسلطات الهجرة.

وأضاف «كان الرضيع مخبأ في حقيبة حزام ضخمة، ولم تعلن المرأة عن مرافقته لها أو تظهره لمفتش الهجرة، ومن المعتقد أن الرضيع هو طفل فلبيني وعمره نحو أسبوع».