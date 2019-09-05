«مسابقة غنائية» للحيتان الحدباء سنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون

كشفت دراسة جديدة أن الحيتان الحدباء تجتمع في أقصى شمال نيوزيلندا مرة كل عام، في حدث يشبهه الباحثون بمسابقة غنائية عند البشر، حيث يتبادلون الأغاني ويتعلمون ألحانا جديدة من بعضهم بعضا.

وحللت دراسة لباحثين من جامعات دولية، نشرت أمس، تسجيلات لحيتان حدباء حول جزر كرمادك، نحو 1000 كلم شمال شرق أوكلاند، حيث تمر الحيتان في هجرتها السنوية من أراضي تكاثرها الشتوية في جنوب المحيط الهادئ إلى القارة القطبية الجنوبية.