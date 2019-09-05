5 آلاف دولار للذهبية في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الجزائر

كافأت الجزائر رياضييها الفائزين في النسخة الـ12 لدورة الألعاب الأفريقية التي اختتمت منافساتها بالمغرب السبت الماضي.

واحتلت الجزائر المركز الرابع على جدول الترتيب العام للميداليات، برصيد 125 ميدالية، منها 33 ذهبية، و32 فضية و60 برونزية.

وتم منح مكافأة مالية بقيمة 5 آلاف دولار لكل رياضي حاز على الميدالية الذهبية، و3 آلاف دولار لصاحب الفضية، و2000 دولار، لكل من توج بالبرونزية.