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الخضيري: مجاهيل السناب روّجوا لإشاعة الطماطم المسرطنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الدكتور فهد الخضيري، الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، عن رسالة منتشرة بشأن البيض والأرز البلاستيك وبعض الشائعات الأخرى الخاصة بالطعام، ومنها الطماطم المسرطنة على سبيل المثال.
وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي: “انتشر رسالة عن وجود بيض وأرز بلاستيك، وكلها كذب ولا يوجد ذلك، وانتشر أن الشاهي مع الحليب ضار، وهذا غير صحيح وإشاعة كاذبة بل هو أفضل وأصحّ”.
وأضاف: “انتشر أن تتبيل اللحم بالزبادي يضر، وهذا غير صحيح، ومقطع يزعم أن أحد أنواع الطماطم مسرطن، هذا الكلام غير صحيح، وهو إشاعة كاذبة من مجاهيل السناب”.
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