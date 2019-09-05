العمودي يجتمع بلاعبي منتخب الدراجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات مهند العمودي أمس الأول بالجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب السعودي في معسكرهم المقام بمحافظة الطائف، والذي يمثل المرحلة الأولى من الإعداد للمشاركة في البطولة العربية 2019 للمضمار والطريق.

ودعا المدير التنفيذي اللاعبين إلى مضاعفة الجهد خلال التدريبات، والتفاعل مع الجهازين الإداري والفني للظهور بالمستوى المأمول وتحقيق الأهداف المنشودة، مقدما شكره وتقديره على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها جميعا، كما اجتمع العمودي بالمدرب محمد بلال وإداري المنتخب سعود الهويمل، وتم النقاش في ملفات عدة تهتم بمشوار المنتخب السعودي في المشاركات القادمة.