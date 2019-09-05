روحاني يستبعد التوصل لاتفاق قريب مع أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ طهران

في تناقض لافت لتصريحات طهران، استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا خلال اليومين المقبلين بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن روحاني القول خلال اجتماع الحكومة أمس: «سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران في إطار خفض التزاماتها النووية إزاء عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي»، وأضاف «هذه الخطوة سوف تتضمن محتوى مهما جدا وتضفي على أنشطة منظمة الطاقة النووية الإيرانية تسارعا مميزا»، وأشار روحاني إلى أن هناك فرصة لمدة شهرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.

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ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس روحاني قوله، «إن خطوات طهران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية بموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع قوى عالمية ستسرع أنشطتها النووية».

وقال التلفزيون نقلا عن روحاني: «سنعلن تقليص التزاماتنا وهو ما سيسرع أنشطة برنامج إيران النووي»، مشيرا إلى أن الخطوة النووية الثالثة ستكون الأهم.

وأضاف روحاني: «الخطوة الثالثة في تقليص التزامات إيران ستكون الأهم، وسيكون لها تأثيرات غير عادية»، ولم يذكر تفاصيل.