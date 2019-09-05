مصر تحبط تسلل 217 مهربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة نجحت قوات حرس الحدود المصرية، في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 217 شخصا من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي. وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أمس، أنه تم القبض على 58 شخصا من المهربين والخارجين عن القانون، والتحفظ على 76 سيارة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، بالإضافة لأسلحة متنوعة و98 ألف طلقة نارية، و100 لتر لمادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية. وشدد المتحدث العسكري على مواصلة قوات حرس الحدود نشاطهم للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.



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