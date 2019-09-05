أمسية ثقافية عن «شاعر الغربتين» المُتلمّس الضبعي بالأفلاج

أقامت اللجنة الثقافية في محافظة الأفلاج مساء أمس الأربعاء، أمسية بعنوان «شاعر الغربتين» المتلمّس الضبعي، للأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الفيصل الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وأدار الأمسية راشد إدريس آل دحيم رئيس اللجنة الثقافية في محافظة الأفلاج، حيث تطرق «الفيصل» لعدة محاور، بدأها بنسب الشاعر وحياته ثم وفوده على الملوك، ثم أهمية شعره في الجاهلية والإسلام، وبعد ذلك ذكر تأثّر بعض الشعراء الفحول بشعره، ثم أنهى محاضرته الأدبية بعدد من قصائد المتلمس الضبعي.

وبعد نهاية الأمسية، دشّن الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الفيصل روايته الأدبية «ضباع العامرية»، والتي تدور أحداثها عن المرأة الجميلة التي كان مولدها بلدة الأحمر في الأفلاج، وتنقلها من بلد إلى بلد حتى انتهى بها المطاف في مكة المكرمة، حيث أسلمت وخطبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ابنها سلمة.

وحضر الأمسية محمد المنصور وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقًا، وسعد الجريس مدير عامّ الإذاعة سابقًا، ود. عبدالله الحيدري الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام، ود. محمد الفيصل، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالثقافة والأدب في محافظة الأفلاج.

وفي ختام الأمسية، أقيمت وليمة عشاء بهذه المناسبة.