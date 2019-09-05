بالصور.. أمير جازان بالنيابة يستقبل المواطنين ويطلع على احتياجاتهم

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس الأربعاء، جموعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه، بقاعة الاحتفالات في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ورحّب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهلّ اللقاء بالحضور، معربًا عن سعادته بلقاء المواطنين وبحث كل ما يحتاجونه من خدمات.

وأشار الأمير -خلال الاستقبال- إلى ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونموّ في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد حِرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية، وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

Advertisements

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مبينًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كل المجالات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية اللقاء، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير جازان بالنيابة.

حضر اللقاء مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وعدد من المسؤولين.