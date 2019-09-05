اخبار السعوديه

سفارة السعودية في واشنطن تُطالب المواطنين بالابتعاد عن مسار «دوريان»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طالبت سفارة المملكة العربية في واشنطن المواطنين الموجودين في عدد من الولايات الأمريكية بأخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار إعصار دوريان.

وعبر بيان نشره الحساب الرسمي للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت السفارة أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة تتابع تطورات إعصار دوريان.

وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا أخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، إن وجد.

كما أشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء، حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في واشنطن تُطالب المواطنين بالابتعاد عن مسار «دوريان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا