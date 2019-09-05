طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن المواطنين الموجودين في عدد من الولايات الأمريكية بأخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار إعصار دوريان.
وعبر بيان نشره الحساب الرسمي للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت السفارة أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة تتابع تطورات إعصار دوريان.
وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا أخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، إن وجد.
كما أشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء، حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في واشنطن تُطالب المواطنين بالابتعاد عن مسار «دوريان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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