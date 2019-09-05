بالصور.. زيارة الجبير ووزير الخارجية الإماراتي لباكستان

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، برفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى باكستان، أمس الأربعاء، حيث التقيا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمكتبه في إسلام أباد.

ونقل الوزير الجبير -خلال اللقاء- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.

وتم خلال اللقاء -الذي حضره وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي- استعراض العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني في المنطقة.

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وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير قد التقى في وقت سابق من أمس الأربعاء، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والمستجدات على الساحة الدولية.

كما التقى الوزير الجبير خلال الزيارة، بقائد أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

