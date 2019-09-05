«دقائق من وقتك تنقذ حياة».. فعالية لهيئة الهلال الأحمر بالباحة

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، ممثلًا بإدارة التطوع فعالية «دقائق من وقتك تنقذ حياة»، بموافقة مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير التطوع بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، عماد منسي الزهراني، أنَّ تنفيذ الحملة تم ببهو مستشفى الملك فهد بالباحة بالتبرع بالدم، وإقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين.

ويأتِي ذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم، والاطلاع على جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف، وكذلك شرح تطبيق «اسعفني» بالهواتف الذكية، وطرق طلب الخدمة الإسعافية وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وشارك بالحملة ٧٧ من المسعفين العاملين بالهيئة، بجانب الفرق التطوعية في فرع الهيئة بمنطقة الباحة سواء الرجالية أو النسائية .

كما شاركت جمعية «جستر»، إيمانًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به لدعم ذوي الهمم ولبث روح الشغف للعمل الخيري والإنساني .