كراني: تقلبات جوية تميز الفترة الانتقالية المبكرة بين الصيف والخريف

كشف الباحث في الفلك والأرصاد حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن اقتراب الفترة الانتقالية المبكرة بين الصيف والخريف، بعدة مظاهر جوية على المملكة والعالم.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب كراني: فترة انتقالية مبكرة.. بعون الله استمرار تحركات العناصر السطحية من منخفضات ومرتفعات جوية والكتل الهوائية المصاحبة في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة والعالم؛ لبدء الفترة الانتقالية المبكرة بين الصيف والخريف بتقلبات جوية مميزة خاصةً من ناحية الاعتدال الحراري والحالة المطرية.
وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان، وعسير» تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقتي «الباحة ومكة المكرمة».
وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: إنَّ السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.
وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الشرقية، نجران، حائل، الجوف، الحدود الشمالية»، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أما عن الخليج العربي، فأكَّدت هيئة الأرصاد أنَّ حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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