جامعة أم القرى تطلق الصفحة الرئيسية لملتقى «تمكين المرأة في البحث العلمي»

أطلقت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة البحث العلمي، اليوم الأربعاء، الصفحة الرئيسة لملتقى «تمكين المرأة في البحث العلمي»؛ لتمكين الباحثات من المشاركة في الأوراق العلمية الخاصة بمحاوره.
ويعدّ الملتقى فرصة للباحثات بجامعة أم القرى للتعرُّف عن كثب على أوجه الدعم البحثي النسائي الداخلي والخارجي، إذ يمثل ميدانًا لتبادل الآراء والتجارب نحو فهم أعمق لواقع المرأة في المجال البحثي وتحديد أكثر دقة للصعوبات التي تواجهها علاوة على اقتراح حلول موجّهة قابلة للتطبيق مسترشدين في ذلك بتجارب نسائية بحثية ناجحة.
ويهدف الملتقى إلى تحديد دور المرأة في مجالات البحث العلمي التي تحقق رؤية المملكة 2030.
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