السديس: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنشر وسطية الدين الحنيف

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين، وللقائمين والمشاركين لإنجاح مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم.

وأكَّد الشيخ السديس، أنَّ مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم فرصة مباركة تعقد في محاور شرف متعددة، أهمها شرف المكان في بيت الله الحرام، وشرف الزمان في شهر الله المحرم، وشرف الحال والمناسبة؛ حيث تتعلق بالمنافسة في حفظ كتاب الله عزَّ وجلَّ وتلاوته وتفسيره، إلى جانب عالميتها وتحقيقها لأخوة الدين وآصرة الإيمان.

وأضاف السديس: من أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله عز وجل وواجبات الأمة الإسلامية الإيمان به والتصديق به وتلاوته وحفظه وتدبره وتفسيره والعناية بعلومه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، وتطبيقه والسير عليه منهاجًا ودستورًا في كل مناحي الحياة.

وبيَّن أنَّ مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الواحدة والأربعين تنشر هدايات ديننا الحنيف ومنهجه الوسطي منهج أهل السنة والجماعة، مشيرًا إلى أنَّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا وتهتم بحلقاته في المسجد الحرام وكذا ببرامج الإقراء والإجازات والمقرات الإلكترونية، وذلك بدعم واهتمام من ولاة الأمر.