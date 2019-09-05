السعودية اليوم / الإعصار دوريان يتخطى ولاية فلوريدا الأمريكية ويتجه شمالا إلى جورجيا



فلوريدا 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

تخطى الإعصار دوريان الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ويتوقع أن يواصل مساره شمالا بالتوازي مع الخط الساحلي لولاية جورجيا الليلة، حيث ما تزال العاصفة قوية ويتوقع أن تضعف خلال الأيام المقبلة، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير.

وتنفس سكان فلوريدا الصعداء الأربعاء حيث تفادت ولايتهم أضرارا كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب ساحل الولاية بعدما خلف دمارا كبيرا في جزر البهاما وأوقع 20 قتيلا في آخر إحصائية.

ويتوقع أن تتحرك عين العاصفة بعد ذلك بالقرب من ساحل ساوث كارولينا ونورث كارولينا من يوم الخميس وحتى الجمعة.

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