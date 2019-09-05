عبدالعزيز الفيصل: نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة الأقوى في 2019

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – على دعمهما غير المحدود للرياضة بشكل عام.

وقال في تصريح عقب المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في حي الطريف التاريخي بالدرعية للكشف عن النزال الذي سيجمع الملاكمين آندي رويز جونيور” و”أنتوني جوشوا” يوم 7 ديسمبر المقبل: “متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد أقوى نزالات 2019 ، وحضينا في استضافته في الدرعية لنعكس صورة المملكة في هذه الفعالية للزوار في جميع أنحاء العالم “، مرحباً في هذا الصدد بالجميع من المملكة وخارجها.

وأضاف سموه:” حصلنا على استضافة هذه الفعالية بعد جهد استغرق نحو 8 أشهر للمنافسة مع الدول المتقدمة وبعض المدن والعواصم الكبرى، ولله الحمد حضيت الدرعية باستضافة هذا الحدث التاريخي الذي سيستقطب بمشيئة الله زواراً من جميع أنحاء العالم .

وأكد سموه أن هذا الحدث هو الأهم والأبرز هذا العام ، مبيناً أنه سيتم الإعلان قريباً عن موسم الدرعية القادم، كذلك عن حدثين مهمين سيتم الإعلان عنهم قريباً ، واستقطاب الأفضل للمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن هذا الحدث هو جولة واحدة معلنة في جميع أنحاء العالم ، وستكون الدرعية محط أنظار العالم في استضافة أكبر حدث بالعالم ممكن خلال 50 عاماً.

وقدم سموه شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على التعاون الدائم والمتواصل مع هيئة الرياضة في جميع الفعاليات الرياضة المصاحبة لهيئة الترفيه ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن روزمانة فعاليات الرياض التي ستنطلق قريباً.