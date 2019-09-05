نزاهة والديوان العام للمحاسبة يبحثان سبل تطوير التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن الكهموس، رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض أمس.

وفي بداية اللقاء هنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيسا للهيئة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.