2234 بلاغا وشكوى ضد منشآت سياحية بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

تعاملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة في عام 1440هـ، مع 2234 بلاغا وشكوى وردت إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف السياحي، وذلك من خلال 1790 جولة رقابية على جميع الأنشطة التي نفذتها السياحة، إضافة إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لسياحة المنطقة حررت 347 محضرا وثقت فيها عددا من المخالفات المرصودة على أداء القطاع ومستوى الخدمات المقدمة لنزلاء دور الإيواء السياحي.

وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل المدني أن هناك منظومة من العمل المتكامل والمتناغم بين اللجان الميدانية والمكاتب الإدارية المختصة بمتابعة البلاغات عبر الهاتف السياحي أو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهدف لرصد أي شكوى أو ملاحظة من شأنها الارتقاء في الخدمات السياحية المقدمة وتحقيق كافة متطلبات الجودة.

وأضاف أن المفتشين الميدانيين بالهيئة يعملون بكفاءة وفاعلية لتنفيذ الجولات التفتيشية بشكل متواصل لمراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالفات ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة، مؤكدا حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المدينة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت إصدار تراخيص جديدة لدور الإيواء السياحي في عدد من المواقع لمواكبة أعداد الزوار المتزايدة التي تشهدها المدينة على مدار العام.