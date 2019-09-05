إزالة تعديات على أراض حكومية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الطائف

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الصغير الفرعية تعديات غير نظامية على أراض حكومية بحي رحاب وحزم القماع بشمال الطائف، وذلك عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين الذين أنشؤا التعديات غير النظامية على الأراضي البيضاء.

وأوضحت الأمانة أن التعديات المزالة تمثلت في استراحة غير مرخصة بمساحة تجاوزت 900 متر مربع أزيلت بالكامل وشبوك للأغنام بشكل عشوائي، محذرة كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير بشكل غير نظامي بأنها ستتطبق العقوبات النظامية الرادعة بحق المعتدين، مع إزالة جميع الإحداثات في حينها، مشيرة إلى تكثيف البرنامج الرقابي لضبط جميع أشكال الإحداثات المخالفة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.