حصر معوقات وتحديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح القطاع الخاص، عنوان حلقة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالخرج غدا، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح. ودعت غرفة الخرج رجال وسيدات المال والأعمال للمشاركة في حلقة العمل وإثرائها.



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