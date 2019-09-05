اخبار السعوديه

مؤشر الأسهم

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلق أمس مرتفعا 134.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8058.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 31.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3765.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 108 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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