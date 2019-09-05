السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلق أمس مرتفعا 134.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8058.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 31.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3765.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 108 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة