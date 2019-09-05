بحث آلية الاستدلال لسلع الأسر المنتجة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

بحث المجلس البلدي لأمانة الطائف خلال جلسته إيجاد آلية للاستدلال على هوية البائع على المنتج الغذائي الذي تقدمه الأسر المنتجة، وذلك في حال وجود مشكلة أو ملاحظة للمستهلك بناء على ما قدمه عضو المجلس عبدالهادي الطويرقي.

كما ناقش مقترحا قدمه نائب رئيس المجلس ماجد العتيبي بإقامة ملتقى للمجالس البلدية على مستوى أمانات المملكة بالطائف.

وبين رئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي أن المجلس يعمل على إيجاد آلية عمل للاستدلال على البائعين من الأسر المنتجة، لضمان تفعيل الرقابة الغذائية من الأمانة على المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة.