القبض على سارقي صراف آلي في تنومة عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية في محافظة تنومة بمنطقة عسير على مواطنين سرقا صرافا آليا في تنومة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، الذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فإن شرطة محافظة تنومة باشرت صباح الجمعة الماضي بلاغا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها.

وأشار إلى أن السارقين هما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.