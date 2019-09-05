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أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك إثر تعرُّضه لنوبة قلبية مفاجئة في أحد مستشفيات محافظة الجيزة.
وبحسب ما تناقلته تقارير إعلامية، فقد تعرَّض الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لتشنجات عصبية أثناء قيادته سيارته في أحياء القاهرة قبل أن يصاب بأزمة قلبية، أودت بحياته داخل المستشفى، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه.
وتأتي وفاة النجل الأصغر للرئيس السابق بعد أقل من 3 أشهر على وفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.
وفاة نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بأزمة قلبية مفاجئةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-05
أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك إثر تعرُّضه لنوبة قلبية مفاجئة في أحد مستشفيات محافظة الجيزة.
وبحسب ما تناقلته تقارير إعلامية، فقد تعرَّض الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لتشنجات عصبية أثناء قيادته سيارته في أحياء القاهرة قبل أن يصاب بأزمة قلبية، أودت بحياته داخل المستشفى، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه.
وتأتي وفاة النجل الأصغر للرئيس السابق بعد أقل من 3 أشهر على وفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:47 AM
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
04:04 AM
بعد أن تعرَّض لنوبات عصبية أثناء قيادته سيارته
أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك إثر تعرُّضه لنوبة قلبية مفاجئة في أحد مستشفيات محافظة الجيزة.
وبحسب ما تناقلته تقارير إعلامية، فقد تعرَّض الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لتشنجات عصبية أثناء قيادته سيارته في أحياء القاهرة قبل أن يصاب بأزمة قلبية، أودت بحياته داخل المستشفى، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه.
وتأتي وفاة النجل الأصغر للرئيس السابق بعد أقل من 3 أشهر على وفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.
، وفاة نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بأزمة قلبية مفاجئة ،
المصدر : الخليج 365
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